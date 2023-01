Tunisie : La promotion de la destination tunisienne auprès des touristes polonais au centre d’un entretien Bouden/ Porazi’nska

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu hier, mercredi 11 janvier, à la Kasbah, la nouvelle ambassadrice de Pologne à Tunis, Justyna Porazi’nska, et « lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles missions en Tunisie. »

La rencontre a porté sur « nombre de domaines de coopération bilatérale, notamment sur les plans économique, culturel, éducatif, et d’enseignement supérieur, et les perspectives de leur consolidation la prochaine période », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Bouden a appelé à « davantage de concertation entre les deux pays, en vue de consolider la destination touristique tunisienne, qui suscite un grand intérêt auprès des Polonais. »

Il a été, aussi, question du « développement de la coopération dans les secteurs culturel et touristique, et la consolidation de l’échange des expériences et compétences, notamment après la signature d’une convention de coopération dans de nombreux domaines prometteurs entre la Tunisie et la Pologne ».