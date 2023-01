Le ministre tourisme fait état d’une forte demande sur la destination tunisienne en 2023

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a affirmé, ce mercredi 11 janvier, qu’ »il y a une forte demande sur la destination tunisienne en 2023, à travers des contacts et rencontres qu’il a tenus avec différents tours opérateurs ».

Dans un entretien accordé à Jawhara, il a souligné la nécessité de bien se préparer à cette reprise, souhaitant la relance du marché russe ayant réalisé en 2019, près de 630 mille touristes, avec une durée moyenne de séjour de 10 jours.

Il a ajouté qu’une stratégie préliminaire a été mise en place pour rétablir l’activité touristique dans une proportion de 80 %, en comparaison avec 2019 (année de référence), et ce avant la pandémie du Coronavirus.

Le ministre a appelé à réunir les facteurs à cette reprise, soit le transport aérien, avec l’amélioration des prestations au sein des établissements touristiques et à l’extérieur, l’intérêt accordé à l’environnement, de bonnes prestations et pratiques en dehors des hôtels, outre la vigilance sanitaire et la sécurité.

Belhassine a fait état, en préambule, de la relance de l’ensemble des indicateurs touristiques enregistrés l’année dernière, notamment en décembre 2022, ayant vu un taux de reprise de 82 % au niveau de l’effectif des arrivants, en comparaison avec 2019.

Le plan reposait sur la reprise des indicateurs touristiques dans une proportion de 60 % sur la base de l’année de référence, a-t-il indiqué.

Il a, par ailleurs, fait savoir que « les recettes touristiques avaient atteint 4.279 milliards de dinars, soit une hausse de 83 %, par rapport à l’année précédente, faisant constater que le but tracé a été dépassé, avec un taux de reprise de 76 %, par rapport à 2019 ».

19.3 millions nuitées ont été enregistrées en 2022, soit un taux de reprise de 65 % par rapport à 2019.

Quelque 6.437 visiteurs étrangers se sont rendus en Tunisie, soit un taux de reprise de près de 70 %, par rapport à l’année de référence, a-t-il indiqué.

Parmi les principaux marchés européens ayant progressé, le marché français figure en première place, avec un taux de reprise de 95 % par rapport, à 2019, a-t-il noté.

« Nous avons dépassé ce qui a été enregistré en 2019, pour les marchés tchèque, slovaque, polonais, outre les marchés strasbourgeois et nord-américain (+ 6 %), idem pour les marchés africains », a-t-il déclaré.

Gnetnews