Tunisie : Les mesures urgentes de relance de l’économie au centre d’un conseil ministériel

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, mardi 07 Juin 2022, au palais du gouvernement de la Kasbah, un conseil ministériel sur les réformes nécessaires pour la promotion du climat des affaires, le suivi des mesures urgentes pour la redynamisation de l’économie, ainsi que de l’état d’avancement du plan 2023 – 2025.

Le conseil ministériel a, par ailleurs, planché sur l’état d’avancement des préparatifs de la tenue de la 20ème session du forum de Tunis pour l’investissement.

Les principales réformes proposées pour améliorer le climat des affaires dans le pays, ont été ainsi passées en revue. Il a été aussi question des mesures urgentes pour redynamiser l’économie, liées notamment aux projets d’énergie renouvelable, du secteur agricole, de l’industrie, de l’infrastructure, de la technologie, du logement, de la promotion immobilière, et des dispositions horizontales pour relancer l’investissement, rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le conseil a discuté l’état d’avancement des travaux du plan 2023 – 2025, visant à opter pour une nouvelle approche pour la réalisation des grands projets structurés, qui sont de nature à appuyer l’investissement privé, à créer des richesses, et qui auront un rayonnement national et régional.

Les préparatifs du forum d’investissement de Tunis, dans sa 20ème édition, prévu les 23 et 24 juin ont été examinés. Ce forum qui permettra de « promouvoir l’image de la Tunisie en tant que destination d’investissement prometteuse », verra la participation d’experts des organisations et instances internationales, des responsables tunisiens, des sociétés étrangères, des initiateurs de projets et autres.

Gnetnews