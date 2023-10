Tunisie : La proposition de loi sur l’incrimination de la normalisation est « en lien avec la sûreté nationale », et sera examinée le jeudi 02 novembre en plénière

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbela, a présidé, ce lundi 30 Octobre 2023, la réunion du bureau de l’Assemblée, consacrée à l’examen de plusieurs volets, inhérents à la proposition de loi relative à la criminalisation de la normalisation avec l’entité sioniste.

Bouderbala a indiqué que cette réunion s’inscrit, dans le cadre, du soutien absolu au militantisme du peuple palestinien, et la foi profonde en la justesse de sa cause et son droit total à l’instaurer son Etat indépendant.

La Tunisie condamne toutes les pratiques sionistes barbares et fait la distinction entre la religion juive et l’entité sioniste, a-t-il souligné.

Le président de l’Assemblée a passé en revue une série de données et de questions centrales liées à l’examen de la proposition de loi, notamment celle relative à la nécessité d’auditionner, à son sujet, la fonction exécutive, représentée par les ministères des Affaires étrangères et de la Justice, outre le Conseil supérieur provisoire de la Magistrature. Il était question de l’examen des articles de cette proposition, en se faisant aider par des experts, du fait de la gravité du sujet et de sa relation avec la sûreté nationale du pays, dans ses aspects politique, économique et social, rapporte ce soir l’Assemblée dans un communiqué.

Le bureau a décidé la tenue d’une séance plénière consacrée à l’examen de la proposition de loi relative à l’incrimination de la normalisation avec l’entité sioniste (2023/14), le jeudi 02 novembre à 10 heures, et ce une fois la commission aura effectué les auditions et les consultations nécessaires avec les parties officielles concernées.

Ce faisant, le bureau a souligné les dispositions d’un grand groupe de députés à se rendre dans la bande de Gaza, en soutien à la résistance et au peuple palestinien, en discutant les possibilités qui s’offrent, en la matière.

Gnetnews