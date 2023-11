Tunisie : La radio nationale annonce le piratage de sa page officielle, Facebook

La radio nationale annonce que sa page officielle, Facebook, a été piratée, bien que les précautions aient été prises pour en assurer la protection, et ce dans le cadre des attaques cybernétiques, ou ce qui est appelé, le phishing, visant, cette dernière période, les pages des ministères et des organismes publics et privés.

La radio qui s’excuse de ne pas être responsable de ce qui est publié sur sa page à compter de ce matin, dit attendre le règlement du problème avec la société, Meta.

La radio nationale et ses programmes en direct peuvent être suivis sur son site Web, ou sur sa chaîne, Youtube, souligne-t-elle.

Le ministère des Technologies de la communication avait mis en garde, auparavant, contre des attaques cybernétiques, appelées aussi « Phishing », visant les pages des ministères et des organismes publics et privés.

Gnetnews