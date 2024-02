Tunisie : La réforme des retraites s’impose pour préserver le régime par répartition

Le Directeur Général de la Sécurité sociale, Nader Ajjabi, a considéré que la politique de l’Etat en matière de sécurité sociale repose sur cinq principes soit : l’élargissement de la sécurité sociale, la pérennisation des régimes, l’amélioration des avantages rendus, le soutien de l’effort national de développement, et l’appui des politiques et programmes économiques et sociaux, outre l’instauration du système de bonne gouvernance, en matière de gestion des caisses sociales.

Intervenu ce lundi 12 février à une journée parlementaire autour de la politique sociale en Tunisie, le responsable a indiqué que l’équilibre des régimes de sécurité sociale repose, principalement, sur le financement, lequel provient des cotisations sociales. Il s’agit d’un régime par répartition reposant sur le principe de solidarité intergénérationnelle, a-t-il relevé, en substance.

Ce régime est impacté par une série de facteurs, notamment ceux démographiques et économiques, a-t-il souligné, évoquant le facteur lié aux orientations politiques et à la consécration de l’Etat social.

La réforme en lien avec les caisses sociales requiert étude et consensus, eu égard à ses répercussions directes sur le citoyen, a-t-il recommandé.

Le DG de la sécurité sociale a, par ailleurs, expliqué que le déficit des caisses sociales provient du recul de l’indicateur démographique, lié à l’écart entre les actifs et les passifs, dont le taux a baissé entre 5 à 6 % à 2.7 %, outre la hausse des dépenses de l’assurance-maladie ; un recul qui a commencé à diminuer en 2022.

Il a affirmé la nécessité de la réforme des régimes de sécurité sociale, en général, et des régimes de retraite, en particulier, les considérant comme étant parmi les dossiers les plus urgents, « c’est une responsabilité commune, et une affaire sociétale, le ministère des Affaires sociales en est la principale locomotive, en coopération avec les différentes parties-prenantes ».

