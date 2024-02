Tunisie : La rentrée scolaire 2024 – 2025, et les besoins en papier au centre d’un CMR à la Kasbah

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, jeudi 01er février 2024, à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré aux préparatifs de la rentrée scolaire 2024 – 2025, en présence des ministres des Finances, des Affaires sociales, de l’Economie et de la Planification, de l’Industire, des Mines et de l’Energie, et de l’Education.

Le locataire de la Kasbah a affirmé la nécessité de réunir les conditions propices et de bien se préparer, sur les plans organisationnel, financier et logistique, en vue de faire réussir la prochaine rentrée.

Le Conseil a examiné les besoins nationaux en papier, pour assurer la prochaine rentrée des classes, dans les meilleures conditions. Outre la préparation de Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa à jouer son rôle, et à pourvoir aux besoins, pour la fabrication du livre scolaire et cahier scolaire subventionné.

Gnetnews