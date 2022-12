Tunisie : La sÃ©cheresse persiste, un temps calme ce jeudi 29 dÃ©cembre

Tunisie : La sécheresse persiste, un temps calme ce jeudi 29 décembre

Rarement on a vu un hiver aussi sec et un mois de décembre aussi ensoleillé, c’est le cas en cette fin de l’année 2022.

Les jours se suivent et se ressemblent, l’anticyclone s’installe durablement sur nos contrées, aucun changement météorologique ne poind à l’horizon, d’ici la toute prochaine période. Conséquence : la situation est difficile, et le ministère de l’Agriculture met en garde contre la persistance de la sécheresse et la régression des ressources en eau.

Avec l’espoir que la nouvelle année apporte les précipitations, tant attendues, pour irriguer des terres asséchées, et donner un nouvel élan à une saison agricole mise en difficulté.

Pour ce jeudi 29 décembre, le même type de temps va prévaloir avec un brouillard local caractérisant les premières heures de la journée, lequel est intense dans les régions basses et les zones limitrophes des barrages, forêts et oueds.

Une fois dissipé, le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions.

Le vent sera faible à modéré, et se renforce, relativement, près des côtes, l’après-midi.

La mer est peu agitée à agitée.

Les températures seront en légère baisse, avec des maximales comprises entre 18 et 23°.

