Tunisie : La sécurité alimentaire et la lutte contre les effets de la sécheresse au centre d’une rencontre entre des ministres tunisiens et une délégation de la banque mondiale

Une délégation ministérielle s’est réunie hier après-midi, jeudi 26 Octobre, avec une délégation de la banque mondiale, conduite par la directrice du développement durable pour la région MENA (Afrique du Nord et du Moyen-Orient), Meskerem Brhane.

La rencontre a porté sur les formes de coopération entre la Tunisie et la banque mondiale, dans le domaine de la lutte contre les répercussions des changements climatiques sur les grandes cultures, notamment sur le dispositif céréalier.

Les deux parties ont, par ailleurs, discuté les perspectives de coopération conjointe, pour la mise en place d’un plan d’action à même de préserver la pérennité de la sécurité alimentaire, en instaurant les mécanismes nécessaires en vue de lutter contre les saisons successives de sécheresse, et d’encadrer les agriculteurs, rapporte le ministère des Finances dans un communiqué.

La ministre des Finances, chargé de l’intérim à la tête du ministère de l’Economie et de la Planification, Sihem Boughdiri Nemsia, le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, la ministre du Commerce et du développement des Exportations, Khalthoum Ben Rejeb, ainsi que la conseillère auprès de la présidence du gouvernement, Samia Charfi, ont pris part à cette réunion, selon la même source.

Gnetnews