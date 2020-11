Tunisie : La situation Ã©pidÃ©miologique est variable dâ€™un gouvernorat Ã  un autre (Ben Alaya)

Tunisie : La situation épidémiologique est variable d’un gouvernorat à un autre (Ben Alaya)

La coordinatrice du programme national de lutte contre le Coronavirus, Nissaf Ben Alaya, a déclaré ce mercredi 04 novembre que la Tunisie était toujours confrontée à l’épidémie du Coronavirus. « L’épidémie n’est pas derrière nous, et le risque de contagion est encore élevé », a-t-elle souligné.

Ben Alaya a ajouté que « la situation épidémiologique était variable d’un gouvernorat à un autre et même d’une délégation à une autre au sein de la même région. « Certains gouvernorats enregistrent un nombre encore élevé de cas et de décès, d’autres ont vu la situation se stabiliser, d’autres encore connaissent une régression du nombre de cas », a-t-elle dit.

La DG de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE) a appelé à l’application des mesures de prévention (port du masque, distanciation physique et hygiène des mains) qui sont notre seule arme pour vaincre le virus, et qui sont de nature à empêcher la contagion.

Elle a ajouté que « les mesures annoncées la semaine dernière sont vouées à endiguer l’épidémie, mais à l’heure actuelle, on ne peut en évaluer l’impact, étant donné que l’évaluation requiert encore du temps ».

Ben Alaya a encore affirmé que le but en matière de lutte contre le Covid-19 est de maîtriser l’épidémie et de faire baisser le nombre de cas et de décès dans la durée.

