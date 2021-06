Tunisie : La situation épidémique est grave, et les comportements des citoyens ne sont pas encourageants (ministre)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a affirmé ce mercredi 16 Juin que « la situation épidémique est grave et est marquée par une dissémination intensive du virus, d’un nombre de décès et une forte pression sur le dispositif hospitalier bien que le nombre de lits de réanimation et d’oxygène ait été augmenté ».

Dans une déclaration médiatique, en marge de la cérémonie de remise d’un don japonais constitué d’équipements de pointe pour consolider le système de réfrigération dans les centres de vaccination, le ministre a souligné qu’ »une recrudescence du nombre des cas pourrait être évitée, si les citoyens s’en tiennent aux mesures de prévention ».

« Si les citoyens respectent les mesures de prévention et appliquent les protocoles sanitaires, on peut casser les chaines de transmission », a-t-il assuré.

Faouzi Mehdi s’est, néanmoins, montré quelque peu pessimiste, estimant que « les comportements des Tunisiens ne sont pas encourageants ».

Gnetnews