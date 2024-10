Tunisie : La situation hydrique reste critique malgré les récentes précipitations

La situation des ressources en eau en Tunisie demeure inquiétante, et ce malgré les dernières pluies et inondations. D’après un rapport publié le 23 octobre 2024 par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), le taux de remplissage des barrages continue de baisser, atteignant désormais 20,8%, alors qu’il avait brièvement remonté à 23,3% il y a environ un mois et demi.

Les barrages les plus importants du pays présentent un taux de remplissage variant actuellement entre 7% et 42%, en dessous de la barre des 50%. Ces chiffres témoignent d’une légère diminution par rapport aux semaines précédentes, où les taux oscillaient entre 3% et 54%.

Les réserves d’eau dans les barrages enregistrent une baisse de 86,97 millions de m3, soit -58,07%, par rapport à la moyenne saisonnière, atteignant 62,78 millions de m3 contre 149,75 millions de m3 habituellement enregistrés à cette période.

Sur une échelle de trois ans, les réserves d’eau accusent une baisse de 130,26 millions de m3 (-3,39%), avec un volume actuel de 489,04 millions de m3 contre une moyenne de 619,29 millions de m3 au cours des trois dernières années.

Cette situation hydrique préoccupante rappelle l’urgence d’adopter des mesures durables pour gérer les ressources en eau et faire face aux effets du changement climatique en Tunisie.

