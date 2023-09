Tunisie : La SNCFT annonce le démarrage de la vente des abonnements scolaires, ainsi que les horaires des trains de la banlieue et des grandes lignes

La Société nationale des chemins de fer tunisiens annonce le démarrage de la vente des abonnements scolaires et universitaires au titre de l’année scolaire 2023 – 2024, pour les trains des banlieues de Tunis et du Sahel, et ce via les différents points de vente.

Les abonnements sont délivrés sur le champ, et commencent à être valides dès la date de leur obtention, à un prix préférentiel. L’abonné pourrait en payer le prix en une seule fois, ou sur différentes tranches.

L’âge de l’abonné ne devra pas dépasser les 23 ans pour les élèves, et 33 ans pour les étudiants.

Quant aux apprenants de la formation professionnelle, Il y a trois paliers ; le premier (23 ans), le deuxième (30 ans) et le troisième (33 ans).

La SNCFT annonce, par ailleurs, ce vendredi, les horaires des trains des banlieues de Tunis et du Sahel, notamment les lignes Tunis – Erriadh, Tunis – Bougatfa, et Sousse Bab Jdid – Mehdia, du 01er septembre 2023 au 30 Juin 2024.

ainsi que les horaires des trains des grandes lignes, Tunis – Kalaâ Khesba, Tunis – Ghar Dimaou, Tunis – Bizerte, Metlaoui – Tunis, et Tunis – Nabeul tout au long de la même période.

