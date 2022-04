Tunisie : La SNCFT annonce que ses trains sont la cible dâ€™attaques la nuit, agents pris Ã  partie et importants dÃ©gÃ¢ts matÃ©riels

Tunisie : La SNCFT annonce que ses trains sont la cible d’attaques la nuit, agents pris à partie et importants dégâts matériels

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) annonce que ses trains sont la cible de nombreuses attaques, pendant les dessertes nocturnes depuis le premier jour du mois de Ramadan.

Ces actes malveillants ont « porté préjudice aux conducteurs des trains, et aux passagers, outre les dégâts matériels qui en ont découlé », déplore-t-elle dans un communiqué paru hier soir.

Les trains nocturnes de la banlieue Sud de Tunis ont été attaqués par des jets de pierres, au niveau des gares de Rades Miliane, du lycée Ezzahra, de Bougarnine, du stade de Taher Sfar, Hammam Chott, Bir el-Bey…, ce qui a provoqué des casses du vitre de plusieurs locomotives, et a semé la panique parmi les passagers.

La société révèle, par ailleurs, qu’un conducteur de train a été victime lundi 04 avril sur le quai de la gare d’Erriadh d’une agression violente par un groupe de jeunes.

Le train Tunis/ Gabès a été l’objet de jets de pierres, le mardi à 22h 20 mn à l’entrée de la gare de Grombalia, la vitre de pare-brise et celle latérale ont été brisées ; le train a été bloqué pendant 145 minutes.

La SNCFT dit « œuvrer à poursuivre à assurer ce service public, malgré les difficultés qu’elle traverse, ce qui requiert de grands efforts de la part de ses agents ».

« Pareils incidents accentuent la difficulté de la mission qui lui est impartie, en alourdit les charges, et la rend incapable d’assurer les dessertes, ce qui l’a obligé à en annuler plusieurs, avec l’éventualité de renoncer complétement aux dessertes nocturnes, si les agressions persistent ».

La Société qui « regrette ce type d’agressions, et remercie ses agents pour le professionnalisme avec lequel, ils ont affronté ces situations », appelle « les citoyens à tenir compte de l’intérêt général, à contribuer à protéger les biens publics, et à encadrer les membres de leurs familles, parmi les jeunes et les mineurs, en vue d’appuyer la marche normale du transport ferroviaire.

Gnetnews