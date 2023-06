Tunisie : La SNCFT revient sur le douloureux accident de train, ayant fait deux décès et 34 blessés

La Société nationale des chemins de fer tunisiens annonce ce mercredi 21 juin qu’un accident de train s’est produit dans la nuit à minuit 20 minutes.

Le drame est survenu lorsqu’ un wagon s’est renversé, et trois voitures du train nocturne qui se dirige de Tunis, vers Gabès, ont déraillé à l’entrée de la gare de Msaken. L’accident a fait deux décès, le conducteur du train, et un passager, et 34 blessés parmi les passagers.

Ces derniers ont été transférés, en toute urgence, aux hôpitaux de Msaken, Sahloul, et Farhat Hached à Sousse.

Quelque 28 blessés ont quitté les hôpitaux, après avoir reçu les premiers secours, et 6 sont restés après avoir terminé les examens ; tous sont dans un état, n’inspirant pas inquiétude, rassure-t-elle.

La société dit avoir diligenté une enquête pour connaitre les circonstances de cet accident et ses causes, et délimiter les responsabilités.

Des bus ont été mobilisés pour assurer le transport des passagers, afin qu’ils puissent regagner el-Jem, Sfax et Gabès.

La SNCFT regrette la survenue de ce douloureux accident, et les pertes humaines qui en ont découlé, « présentant ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion aux familles des deux défunts, en souhaitant prompt rétablissement aux blessés ».

Gnetnews