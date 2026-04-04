Ligue 1 : Le classement après les matchs de samedi
04-04-2026
Voici le classement général de la Ligue 1 après les rencontres de la 24ème journée disputées ce samedi
1- Espérance de Tunis 54pts (24j)
2- Club Africain 51pts (23j)
3- Club Sportif Sfaxien 45pts (23j)
4- Stade Tunisien 43pts (24j)
5- US Monastirienne 38pts (24j)
6- Etoile du Sahel 35pts (24j)
7- JS Omrane 32pts (24j)
8- CA Bizertin 31pts (24j)
9- ES Métlaoui 28pts (23j)
10- Espérance de Zarzis 28pts (24j)
11- AS Marsa 28pts (24j)
12- US Ben Guerdane 24pts (23j)
13- Olympique de Béja 22pts (24j)
14- JS Kairouanaise 21pts (23j)
15- AS Gabés 17pts (23j)
16- AS Soliman 16pts (24j)