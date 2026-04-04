Ligue 1 : Le classement après les matchs de samedi

Voici le classement général de la Ligue 1 après les rencontres de la 24ème journée disputées ce samedi

1- Espérance de Tunis 54pts (24j)

2- Club Africain 51pts (23j)

3- Club Sportif Sfaxien 45pts (23j)

4- Stade Tunisien 43pts (24j)

5- US Monastirienne 38pts (24j)

6- Etoile du Sahel 35pts (24j)

7- JS Omrane 32pts (24j)

8- CA Bizertin 31pts (24j)

9- ES Métlaoui 28pts (23j)

10- Espérance de Zarzis 28pts (24j)

11- AS Marsa 28pts (24j)

12- US Ben Guerdane 24pts (23j)

13- Olympique de Béja 22pts (24j)

14- JS Kairouanaise 21pts (23j)

15- AS Gabés 17pts (23j)

16- AS Soliman 16pts (24j)