Tunisie : La SNCFT revient sur les circonstances de lâ€™accident et annonce lâ€™ouverture dâ€™une enquÃªte

Tunisie : La SNCFT revient sur les circonstances de l’accident et annonce l’ouverture d’une enquête

La SNCFT confirme ce soir qu’un accident de trains s’est produit ce jeudi 07 octobre, à 19H20 mn, au niveau de la gare de Mégrine Riadh.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, la SNCFT indique que l’accident s’est produit lorsque le train de la banlieue sud en provenance de Riadh en direction de la gare de Tunis, a rejoint le train des grandes lignes en provenance de Gabès, qui était à l’arrêt à la gare de Mégrine Riadh.

Selon un bilan préliminaire, le drame a fait 33 blessés à des degrés variables, qui ont été transférés rapidement aux hôpitaux pour recevoir les secours.

La Société nationale des chemins de fer tunisiens annonce avoir déjà entamé l’enquête pour déterminer les dessous et les causes de cet accident, et délimiter les responsabilités.

La société salue l’intervention rapide de la protection civile et des autorités sécuritaires, et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Des informations médiatiques avaient évoqué auparavant une collision entre deux trains.

Gnetnews