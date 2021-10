Tunisie : Deux trains entrent en collision Ã  MÃ©grine

Tunisie : Deux trains entrent en collision à Mégrine

Deux trains sont entrés en collision ce jeudi soir au niveau de Mégrine, selon une information de dernière minute, relayée par le JT d’el-Wataniya de ce soir.

Dans une déclaration à Mosaïque, le porte-parole de la protection civile, Moez Triaa, a indiqué que l’accident s’était produit à 19H25 mn entre le train de la banlieue sud et le train express de Sousse, au niveau de Mégrine Riadh.

Les deux trains n’ont pas déraillé, a-t-il dit.

L’accident a fait 30 blessés dont la plupart sont dans un état de panique.

Ils ont été transférés notamment à l’hôpital Habib Thameur, l’hôpital Charles Nicolle et au centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous.

Les circonstances et les causes de l’accident ne sont pas encore connues…La SNCFT devra en dire plus dans les prochaines heures.

Gnetnew