Tunisie : La SociÃ©tÃ© financiÃ¨re internationale offre son appui technique sur les grands projets

Tunisie : La Société financière internationale offre son appui technique sur les grands projets

La coopération entre la Tunisie et la société financière internationale (SFI), notamment en termes de soutien financier, de réforme et de développement de nombre de secteurs prioritaires a été au centre, d’une rencontre, hier mardi 21 juin, entre la ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Saïed et Cheikh Omar Siala, directeur régional de l’Afrique du Nord auprès de la SFI, en visite en Tunisie, pour participer aux travaux du forum de Tunis, pour l’investissement prévu les 23 et 24 juin courant.

Saïed a « valorisé les efforts de la société financière internationale, en matière de coopération financière au cours des dernières années, à travers la mise à disposition d’importants investissements, liés principalement au secteur bancaire, à l’infrastructure, aux industries agroalimentaires, et la contribution aux fonds d’investissements, outre son rôle en matière de conseil et de soutien technique pour l’amélioration du climat des affaires et la simplification des procédures de l’investissement », souligne son département dans un communiqué.

Il s’est dit « résolu à renforcer davantage cette coopération dans le futur, dans certains secteurs vitaux, comme les énergies alternatives, la contribution au fonds de l’investissement, Mezanine, à travers l’augmentation du capital des PME, classées après la pandémie du Covid-19, outre l’activation du partenariat entre les secteurs public et privé, dans le domaine de l’infrastructure ».

Le ministre a appelé l’institution financière internationale « à examiner les moyens et les mécanismes à même d’accompagner les entreprises tunisiennes, qui comptent s’étendre aux marchés extérieurs ».

Pour sa part, Cheikh Omar Siela a dit « les dispositions de l’institution à poursuivre l’accompagnement de la Tunisie dans son processus de réforme et de développement, en lui permettant de tirer profit de sa large expérience technique, et des expériences de coopération efficaces avec d’autres pays notamment en matière d’énergies renouvelables et de partenariat public/ privé dans les grands projets, en élargissant cette formule aux communes ».

Il a réitéré « les dispositions de la SFI à étudier toutes les propositions de la partie tunisienne en vue de consolider davantage la coopération et d’en diversifier les domaines ».

Gnetnews