Tunisie : La STEG annonce des perturbations et coupures du gaz naturel dans certaines régions

La société tunisienne d’électricité et du gaz annonce des perturbations et coupures au niveau du réseau de distribution du gaz naturel (basse tension) à compter de ce vendredi 10 novembre 2023 au lundi 13 novembre, à Ezzahra, Hammem-Lif, Hammem-Chott et Borj Cédira.

La STEG impute ces dysfonctionnements aux travaux de maintenance du réseau du transport du gaz naturel.

La société dit compter sur la compréhension de ses clients envers ces coupures occasionnelles, assurant que ses équipes techniques œuvreront à en réduire, autant que faire se peut, la durée.

Gnetnews