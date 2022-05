Tunisie : La STEG décide une augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz

La Société tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) a décrété une augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz, dans une proportion variant entre 12,2 et 16 % pour les clients domestiques, et 15 % pour les industriels.

La nouvelle augmentation inscrite dans la loi des finances de l’année 2022 entre en vigueur , lors du calcul de la facture estimative à compter de Mai 2022.

Dans une déclaration à la TAP, le directeur des relations avec le citoyens à la STEG, Mounir Ghabri, a indiqué que les familles tunisiennes dont la consommation est de 200 Kwatt/ heure par mois ne seront pas concernées par la nouvelle majoration tarifaire, soit 85 % des clients (3,6 millions d’abonnés).

Selon ses dires, la catégorie concernée par cette révision des tarifs représente 15 % uniquement des clients de la société, soit 650 mille clients (basse tension), selon les statistiques de la STEG.

S’agissant du gaz naturel, l’augmentation concernera 33 % des clients de basse tension, dont la consommation dépasse les 30 m3/ mois, son taux est de 16 %.

L’augmentation au titre du gaz naturel pour les industriels parmi les clients de haute et moyenne tension est de 15 %.

Gnetnews