Tunisie : La STEG signe trois conventions cadre en vue de la transition énergétique et digitale

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a signé ce mercredi 16 Mars 2022, trois conventions cadre avec des institutions universitaires de formation d’ingénieurs et de techniciens supérieurs, en vue d’assurer des ressources humaines, à même de faire face aux défis et paris de la transition énergétique, digitale et écologique, a affirmé la directrice de la formation au sein de la société, Leïla Bouteraâ, citée par Shems.

Ces conventions signées avec l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis, l’Ecole supérieure des télécommunications de Tunis, et l’Ecole nationale des sciences technologiques avancées à Borj Cédria s’inscrivent dans le cadre d’un programme de financement de la banque européenne de la reconstruction et du développement BERD, dédié à la restructuration de la STEG, en vue de l’appuyer dans des réformes visant l’amélioration de l’action intégrale du secteur énergétique et son développement en Tunisie.

Un cadre général de coopération et de partenariat entre les parties signataires sera fixé, en vertu de ces conventions, en vue d’assurer une formation académique susceptible de donner lieu à des compétences spécialisées dans les domaines en lien avec la transition énergétique au niveau national.

Ces conventions permettront la promotion des aptitudes des compétences humaines au sein de la société, à travers la formation continue en vue d’avoir des cadres en phase avec les évolutions dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, de la digitalisation, et l’exploitation, etc.

Ce partenariat permettra aux établissements universitaires en question, d’avoir des espaces de formation appropriés pour leurs étudiants au sein de la STEG.

Les filières universitaires seraient, ainsi, mises au diapason des exigences du marché du travail dans le domaine énergétique, dans un nouveau cadre de travail permettant l’adaptation des programmes académiques, la promotion de nouveaux programmes, et la création de nouvelles spécialités, au niveau du master. Tout cela permettra d’accompagner la Tunisie dans sa transition énergétique et environnementale, prévue dans le cadre de la stratégie nationale de maitrise de l’énergie à l’horizon de 2030.

Gnetnews