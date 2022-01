Tunisie : La subvention des prix sera remplacÃ©e par la subvention des revenus (Rabhi)

Tunisie : La subvention des prix sera remplacée par la subvention des revenus (Rabhi)

La ministre du Commerce, Fadhila Rabhi, a déclaré ce lundi 31 janvier, qu’il n’y aura pas de révision des prix ou du système de compensation, l’année actuelle.

Intervenu ce matin sur Jawhara, elle a annoncé que le régime de subvention des produits et prix, allait être remplacé, les prochaines années, par un système de subvention des revenus.

Elle a affirmé la nécessité que les produits subventionnés soient destinés à ceux qui les méritent, et ne soient pas utilisés à mauvais escient, notamment par la contrebande.

S’agissant de la pénurie de produits alimentaires subventionnés, à l’instar de la semoule, disponible sur le marché libyen, la ministre du Commerce a indiqué que la contrebande représentait un grand problème.

Les prix des produits subventionnés en Tunisie sont gelés depuis 2008, et l’écart des prix entre la Tunisie et les pays voisins est la principale cause du recours à la contrebande, a-t-elle dit.

Elle a fait savoir qu’il y avait des quantités de ces produits qui sont exportées, d’une manière légale (Par exemple, un paquet de couscous de 400 gr, alors que celui de la contrebande est de 500 gr).

Rabhi a fait état d’un programme intensif pour la lutte contre la contrebande en collaboration avec la douane et la police, ajoutant qu’une importante quantité de pâte alimentaire destinée à la contrebande a été saisie.

Elle a indiqué que toutes les pratiques illicites allaient être contrées, en préservation de la subsistance des Tunisiens.

S’agissant de l’huile végétale subventionnée, la ministre a imputé la perturbation de l’approvisionnement, à la hausse des prix sur le plan mondial, la dépréciation du dinar, et le doublement des frais de chargement.

Elle a indiqué que 7 mille tonnes d’huile végétale subventionnée a été importée par l’office national d’huile, mais cette cargaison est restée au port, du fait de la grève des agents de chargement et de manutention à Sfax.

La ministre a annoncé que cette quantité sera injectée à partir de la semaine actuelle, en attendant l’importation de 12 mille autres tonnes, en Mars prochain, afin que le marché retrouve un approvisionnement régulier.

Il y a des campagnes intensives pour contrer les pratiques de spéculation et de hausse illicite des prix, a-t-elle dit, signalant que 155 décisions de fermeture, et 150 décisions de retrait d’autorisation et d’interdiction ont été émises depuis octobre dernier.

