Tunisie : La Suisse assurera la formation de près de 11 500 jeunes tunisiens, dans le cadre du programme Takwin

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a déclaré qu’environ 11 450 jeunes vont bénéficier du programme, Takwin, dans plus de 11 spécialités, et dans divers niveaux de formation, jusqu’à parvenir à leur insertion dans le marché de l’emploi.

Nsibi a mis l’accent sur l’importance de ce programme de formation, dont le démarrage a été annoncé ce vendredi 20 Mai, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-helvétique, en termes de financement, de contenus et d’approche, rapporte Mosaïque.

Ce programme de formation qui sera réalisé par l’organisation, SWISS Connect, vise « à instaurer une nouvelle approche en matière de formation professionnelle, améliorant l’employabilité des diplômés du supérieur, et ceux du dispositif national de formation professionnelle, à travers la généralisation progressive de la formation mixte entre les secteurs public et privé, dans différentes spécialités demandées par le marché du travail ».

Ce programme qui s’étale sur dix ans, comporte quatre circuits de formation visant principalement l’amélioration de l’employabilité dans les domaines de l’industrie, des services, de l’agriculture, de l’artisanat, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et Swiss Connect, en collaboration avec le secteur privé et les organismes professionnels concernés par l’emploi.

Ce programme vise tout titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, en train de chercher un emploi. La formation se fait pendant une période ne dépassant pas les six mois, selon les besoins et les exigences du marché du travail.

Gnetnews