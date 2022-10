Tunisie : La Ticad 08 au centre d’un entretien SaÃ¯ed/ Shimizu Ã  Carthage

Tunisie : La Ticad 08 au centre d’un entretien Saïed/ Shimizu à Carthage

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier mardi 11 octobre à Carthage, l’ambassadeur du Japon à Tunis, Shinsuke Shimizu, à l’occasion de la fin de ses missions.

Le chef de l’Etat a salué les relations d’amitié privilégiées entre la Tunisie et le Japon, qui se sont améliorées, récemment, à travers « la réussite commune » de l’organisation de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique (Ticad 08) à Tunis.

« La Tunisie et le Japon ont, en partage, des principes instituant un avenir meilleur et des perspectives de coopération et de partenariat prometteuses dans de nombreux secteurs », a-t-il encore souligné.

Le diplomate nippon a dit « sa profonde gratitude » pour le soutien dont il a fait l’objet tout au long de sa mission en Tunisie, exprimant les dispositions du Japon « à renforcer davantage les opportunités de coopération dans des domaines prometteurs et diversifiés ».