Tunisie : La Transtu annonce le lancement d’une nouvelle desserte entre Tunis-Marine et l’aÃ©roport Tunis-Carthage

Tunisie : La Transtu annonce le lancement d’une nouvelle desserte entre Tunis-Marine et l’aéroport Tunis-Carthage

La Société des Transports de Tunis (Transtu) annonce le démarrage, ce lundi 29 avril, d’une nouvelle desserte entre la Station Tunis-Marine et l’aéroport Tunis-Carthage, en passant par la perle du Lac, l’avenue Yasser Arafat, la station de fret et l’aérogare des pèlerins, et ce en réponse de la demande des clients.

La programme expérimental de cette ligne porte sur le déploiement d’une desserte toutes les 60 minutes, depuis le point de départ ou le terminus de cette ligne.

La première desserte démarre de la station Tunis-Marine à 5 H : 30 mn, et la dernière à 20 H : 30 mn. Alors que la première desserte démarre de l’aéroport Tunis-Carthage à 6 H du matin, et la dernière à 21 H.

L’offre sera ajustée pendant cette période expérimentale, selon la demande, en vue de mettre au point la programme définitif de cette ligne.

