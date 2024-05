IsraÃ«l rejette la rÃ©solution de l’ONU sur la Palestine

Israël rejette la résolution de l’ONU sur la Palestine

Sur proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, Israël a décidé de rejeter la récente résolution de l’Assemblée générale des Nations unies visant à avancer dans la reconnaissance de l’État palestinien.

Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre israélien a déclaré : « Le gouvernement a unanimement accepté la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahu de rejeter la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies adoptée le 10 mai 2024 ».

Il a prétendu qu’il ne permettrait pas aux Palestiniens d’établir un État « qui leur permettrait de nous attaquer avec force », selon ses termes. Il a affirmé que « personne ne nous empêchera, ni Israël, d’exercer notre droit fondamental à l’autodéfense, ni l’Assemblée générale des Nations unies ni aucune autre entité. Nous resterons unis et la tête haute pour défendre notre pays ».

Avec une majorité de 143 voix pour, 9 contre et 25 abstentions, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 10 mai dernier une résolution soutenant la demande de la Palestine pour devenir un membre à part entière de l’ONU et recommandant au Conseil de sécurité de revoir la demande. La résolution a également défini des moyens pour renforcer les droits et les privilèges supplémentaires liés à la participation de la Palestine aux Nations unies.

La résolution « exprime la conviction de l’Assemblée générale selon laquelle l’État de Palestine est pleinement qualifié pour être membre des Nations unies conformément à sa Charte, et souligne un soutien généralisé des États membres de l’organisation à l’acceptation de la Palestine en tant que membre ».

En avril dernier, les États-Unis ont utilisé leur droit de veto au Conseil de sécurité contre un projet de résolution algérien recommandant à l’Assemblée générale d’accepter la Palestine en tant que membre des Nations unies. La résolution a été approuvée par 12 membres, tandis que la Suisse et le Royaume-Uni se sont abstenus de voter. La Palestine est un État observateur à l’ONU depuis la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 29 novembre 2012.

Gnetnews