Tunisie : La Tunisie et le Liban ont les meilleures compÃ©tences de la rÃ©gion (Jihad Azour)

Tunisie : La Tunisie et le Liban ont les meilleures compétences de la région (Jihad Azour)

Le Directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au Fonds Monétaire International (FMI), Jihad Azour, a déclaré ce lundi 15 novembre que la Tunisie et le Liban ont les meilleurs compétences dans la région du Moyen-Orient.

Lors d’un atelier de travail en Jordanie, le responsable de l’institution financière a indiqué que la Tunisie a de grandes compétences en mathématiques ; l’économie numérique en a besoin aujourd’hui, d’où la nécessité de revoir la contribution du secteur privé, pour assurer de plus grandes opportunités d’emploi, et élargir la sphère de la concurrence entre les petites et grandes entreprises, a-t-il souligné, cité par Mosaïque.

Les mutations de l’économie mondiale, la prochaine étape traduisent la valeur des investissements dans le secteur digital, a-t-il ajouté, mettant l’accent sur l’importance de la participation de la femme à l’économie.

La contribution des femmes dans la région MENA a permis au cours des dix dernières années, de générer plus de 1000 milliards de dollars en termes de production, ce sur quoi focalise le FMI avec ses partenaires, a-t-il fait savoir.

La Tunisie avait repris, tout récemment, les discussions avec le fonds monétaire international, autour des orientations stratégiques en matière de réformes devant être engagées.

Lors d’une conférence de presse, en octobre dernier à Washington, Jihad Azour a assuré que « le fonds appuyait la Tunisie et était prêt à lui fournir une aide supplémentaire, afin de lui permettre de faire face aux défis économiques et aux répercussions immenses de la pandémie du Coronavirus ».

Gnetnews