Tunisie : La valeur des exportations de l’huile d’olive en hausse de 100,8 %

La valeur des exportations de l’huile d’olive pendant le mois de novembre 2022, premier mois de la saison 2022/ 2023, a augmenté dans une proportion de 100,8 %, par rapport au mois de novembre 2021, pour avoisiner les 240,3 millions de dinars, selon le bulletin de décembre 2022 émis, ce mercredi 21 décembre 2022, par l’observatoire national de l’agriculture.

Les quantités de l’huile d’olive exportée a atteint, selon l’Onagri, 17,2 mille tonnes, soit une hausse de 42,1 %, par rapport au même mois de la saison écoulée 2020/ 2021.

L’observatoire national de l’agriculture évoque la hausse des prix de l’huile d’olive au marché de Gremda, baromètre national de l’huile d’olive en Tunisie depuis le début de la saison 2022/ 2023.

Le seuil maximum jusqu’à 06 décembre 2022, 4200 millimes le Kg, contre un prix maximum estimé à 2020 millimes le Kg, pendant la même période de la saison écoulée.

Sur les marchés extérieurs, les prix de l’huile extra ont augmenté, à cause de la baisse de la production en Espagne et en Tunisie, à raison de 5,40 euros/ kg au Portugal et en Grèce, 5,37 en Espagne, et 5,10 euros en Tunisie et au Maroc.

L’observatoire national de l’agriculture a annoncé une hausse relative entre 3 et 5 % des prix des huiles organiques, sur le marché international pendant la semaine du 09 décembre 2022.

