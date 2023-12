Tunisie : L’homme tunisien n’est pas violent, le célibat augmente dans la société (député)

L’Assemblée des représentants du peuple a entamé, ce vendredi 01er décembre, la discussion du projet du budget du ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées de l’année 2024, en présence de la ministre et de son staff.

La prise en charge de l’enfance, les institutions préscolaires, le vieillissement de la population, le célibat, la violence faite aux femmes, l’autisme… sont autant de sujets évoqués lors du débat général.

Le député Fethi Mechregui (indépendant) a considéré que les textes législatifs, à l’instar du Code du Statut personnel (CSP) et du code de l’enfance restent dans les tiroirs et ne sont pas appliqués.

Il a déploré l’absence de centres pour l’enfance, les personnes âgées et les femmes battues à Bizerte Sud.

Il s’est interrogé sur la stratégie du ministère en matière de prise en charge des enfants autistes, attirant l’attention sur la cherté des soins pour cette catégorie d’enfants, s’élevant à 1000 dinars/ mois, ce qui n’est pas à la portée des familles.

Le député Moez Ben Youssef, du bloc parlementaire Dépôt et travail, Amana et Amal, a considéré que l’évocation de la violence faite aux femmes, donnerait l’impression que l’homme tunisien est brutal, ce qui n’est pas vrai, a-t-il considéré, invoquant les relations excellentes entre nos grands parents auparavant. Il considère la violence contre la femme comme étant un fléau social, dû à des raisons économiques.

Il s’est arrêté aux mutations intervenues dans la société tunisienne, notamment la hausse de la proportion des personnes âgées et les programmes préconisés par le ministère dans ce domaine.

Le député a appelé le ministère de la femme à s’occuper, davantage, des adolescents, des collégiens de 13/ 14 ans.

Il a appelé à revoir le temps de travail des femmes, et à remédier au fléau des enfants abandonnés.

L’élu a parlé du célibat au sein de la société tunisienne, qu’il explique par des raisons économiques, appelant à doter le ministère de plus de moyens humains et matériels face à ces fléaux.

Le député Ali Zaghdoud (du bloc que le peuple l’emporte) a commencé son intervention par rendre un hommage appuyé aux femmes et martyrs de la bande de Gaza.

S’agissant de la situation de la femme tunisienne, il a indiqué que « les législations sont roses, mais le vécu est amer » avec plusieurs formes de violence exercées sur la femme

Il a appelé à plus d’autonomisation de la femme, et à lutter contre la discrimination dont elle est victime sur le marché du travail, appelant à instaurer une égalité totale homme/ femme, et à renforcer la protection de la femme active et de la femme rurale.

Des décennies après la publication du Code du Statut personnel, les législations ne devront pas dissimuler le vécu des femmes victimes de violence, et d’injustice, a-t-il souligné, évoquant la situation des femmes rurales qui sont privées de couverture sociale, et de santé, et n’ont pas de salaire fixe.

La députée Houda Sbaïti s’est interrogée sur la stratégie du ministère pour la prise en charge de la femme dans toutes les régions notamment celles intérieures, pour la lutte contre le fléau des femmes battues, et l’intensification des centres qui leur sont destinés en les dotant des moyens nécessaires.

Gnetnews