Tunisie : L’académie diplomatique réalisée avec le soutien de la Chine fin prête

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a coprésidé hier, jeudi 28 avril, avec le vice-ministre du Commerce chinois, une visioconférence consacrée à la signature du document de remise de l’académie diplomatique, réalisée dans le cadre de la coopération économique et technique sino-tunisienne.

Le ministre a « valorisé le soutien de la chine pour la concrétisation de ce projet, un nouveau jalon en matière de coopération entre les deux pays, traduisant le niveau privilégié de leurs relations bilatérales ».

Othman Jarandi a passé en revue les projets réalisées au cours de la dernière période dans le cadre de la coopération tuniso-chinoise, à l’instar du centre hospitalo-universitaire (CHU) de Sfax, et le complexe et de la jeunesse et du sport de Ben Arous..

Le vice-ministre du Commerce chinois a dit « le profond soulagement de son pays envers l’évolution des relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie ».

Il a réitéré « les dispositions de la Chine à continuer à appuyer le processus de développement en Tunisie et à promouvoir la coopération économique bilatérale, à travers la réalisation de projets concrets dans différents secteurs ».

