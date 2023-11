Tunisie : L’accueil des blessés palestiniens de Gaza dans les hôpitaux et cliniques au centre d’une réunion à Carthage

Les procédures liées à l’accueil en Tunisie, dans les plus brefs délais, d’un nombre de blessés de l’offensive sioniste barbare contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, a été au centre d’une réunion hier, mercredi 29 novembre à Carthage, avec Ali Mrabet, Mustapha Ferjani et Abdellatif Chabbou, respectivement, ministre de la Santé, ministre conseiller auprès de la présidence de la république, et président du Croissant rouge tunisien.

Cette opération sera assurée en coordination avec les différents secteurs concernés, soit les ministères de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de la Santé, du Transport, ainsi que du Croissant rouge tunisien, rapporte la présidence dans un communiqué.

Les Palestiniens seront accueillis dans les établissements hospitaliers publics, et privés ayant exprimé leurs dispositions à participer à ce devoir sacré, comme c’est le cas pour les pharmaciens et les médecins.

L’accueil des Palestiniens dans notre pays traduit la volonté du peuple tunisien, la solidarité est ainsi effective et ne se limite pas aux communiqués, a souligné, en substance, le chef de l’Etat.

Il a aussi ordonné la poursuite du pont aérien pour l’acheminement des aides humanitaires à l’enclave palestinienne, à travers le croissant rouge tunisien.

Gnetnews