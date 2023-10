Tunisie : « L’action de l’Assemblée va se focaliser les prochains jours sur le projet de loi des finances 2024 »

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a présidé, ce lundi 02 octobre, une réunion conjointe entre les membres du bureau de l’Assemblée, avec les présidents des blocs parlementaire, et ceux qui représentent les députés non-appartenant à des blocs, en vue de discuter la tenue des séances plénières au cours des prochains jours.

Bouderbala a évoqué l’importance des réunions de la conférence des présidents, devant se tenir tous les six mois, selon le règlement intérieur, appelant à ce que cette instance de coordination et de consultation se réunisse à l’avenir tous les trois mois, afin de parfaire le travail de l’Assemblée, à tous les niveaux, et de lui conférer plus d’efficacité.

Il a ajouté que l’action allait être focalisée, les prochains jours, sur le projet de loi des finances 2024, et ce qu’il requiert en termes de débat profond, et de dialogue riche.

Bouderbala s’est arrêté à l’échéance liée au Conseil national des régions et districts, soulignant l’importance de cette deuxième chambre, complétant la fonction législative, et le rôle devant être joué par les députés, en vue de faire réussir ce conseil aux différents niveaux et étapes.

Il a été, par ailleurs, question de l’ordre du jour de la plénière du mardi 03 octobre, laquelle sera consacrée à la discussion du projet de loi amendant le décret-loi du 17 novembre 2011, inhérent aux entreprises publiques de l’action culturelle, et le projet de loi complétant la loi n’o 113 de l’année 1983, portant sur la loi de finances 1984.

