Tunisie : L’AFH s’apprÃªte Ã  crÃ©er une zone d’intervention fonciÃ¨re pour la rÃ©alisation d’un mÃ©ga-projet immobilier

Tunisie : L’AFH s’apprête à créer une zone d’intervention foncière pour la réalisation d’un méga-projet immobilier

L’agence foncière de l’Habitat (AFH) devait procéder à la création d’une zone d’intervention foncière dans la région de Hissiane, à la commune de Kalaât Andalous, aussitôt les procédures nécessaires achevées.

Selon des données glanées par la TAP, auprès de la municipalité de Kalât Andalous, la zone d’intervention proposée se trouve dans les frontières de la commune à 10 km de la ville, à 11 km de l’Ariana, et à 18 km du centre de Tunis.

Elle jouxte le plan d’aménagement urbain de la municipalité de Raoued, et est délimitée au Nord et à l’Est par le projet du port financier, et à l’ouest par la route locale n’o 533 reliant Raoued à Kalaât Andalous, et au Sud par les agglomérations urbaines relevant de la municipalité de Raoued.

Selon le projet proposé par l’Agence foncière de l’Habitat, la zone d’intervention foncière permettra la construction de 15 200 logements, regroupant 76 mille habitants.

Une superficie de 100 hectares sera dédiée au logement social et multifonctionnel pour la construction de 10.000 logements au profit de 50 000 habitants, outre 130 hectares consacrés au logement individuel, qui permettra d’ériger 5200 logements pour 26 000 habitants.

Les superficies restantes permettront l’aménagement d’espaces verts, de commodités, d’équipements et de routes.

Ce projet offre, selon les études, une possibilité d’extension du périmètre d’intervention de l’AFH pour englober 812 hectares, une fois l’étude de faisabilité réalisée par l’OACA, tenant compte du projet du nouvel aéroport, dont la réalisation est prévue dans cette région, et son impact sur les zones avoisinantes, notamment la zone foncière en devenir.

Au cours d’une réunion tenue fin août dernier au ministère de l’Equipement, en présence notamment de l’AFH et de l’OACA, l’ordre a été donné à l’agence de créer une zone d’intervention foncière dans la localité de Hissiane sur une superficie de 460 hectares.

