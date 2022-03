Tunisie : L’alliance des patronats francophones verra le jour à Tunis, en présence de Geoffroy Roux de Bézieux

Le siège de l’UTICA abritera le mardi 29 mars 2022, une rencontre rassemblant les présidents des organisations patronales des pays francophones, pour signer l’accord de Tunis de l’alliance des patronats francophones.

Cette initiative qui rassemble 25 organisations patronales des cinq continents, vise à relancer le partenariat et la coopération entre les pays francophones, tout en utilisant les atouts de cet espace en termes d’échanges de produits, services, investissement direct et communs, et en bénéficiant de la compétitivité et des grandes capacités en termes de financements des pays le constituant, rapporte la TAP.

Une rencontre se tiendra à cet effet, elle sera ouverte par la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden Romdhane, en présence du président de l’UTICA, Samir Majoul et du président du Médef, Geoffroy Roux de Bézieux.

Participeront à cette plénière, les présidents et représentants des organisations patronales des pays francophones, en présence d’invités tunisiens, et étrangers du corps diplomatique accrédité en Tunisie.

Les présidents des organisations se réuniront, dans la foulée, à huis-clos pour examiner le projet du statut de base, choisir le président de l’alliance et ses adjoints. S’en suivra une conférence de presse pour faire la lumière sur les objectifs de cette nouvelle entité et son programme d’action.

Gnetnews