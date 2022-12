Tunisie : L’alliance nationale rÃ©clame l’annulation des Ã©lections lÃ©gislatives

Tunisie : L’alliance nationale réclame l’annulation des élections législatives

Le parti de l’alliance nationale tunisienne réclame, ce jeudi 22 décembre, l’annulation des élections législatives, dans la mesure où elles ne représentent pas une légalité parlementaire issue de la volonté du peuple tunisien, avec la nécessité d’accélérer la formation d’un comité d’experts pour l’élaboration d’une nouvelle loi électorale.

Le parti appelle le président de la république « à abroger le décret-loi n’o 117, et à convoquer des élections présidentielle et législatives en 2024, avec son maintien, en tant que président de la république jusqu’à la fin de son mandat légal, moyennant des prérogatives que lui donne la constitution de 2014, et ce pour prévenir les aventures périlleuses pouvant déstabiliser l’Etat ».

L’alliance nationale tunisienne appelle l’UGTT « à lancer un dialogue national participatif, impliquant toutes les organisations nationales, débouchant, in fine, sur un gouvernement de Salut national, formé de compétences ».

Le parti, de son président Néji Jalloul, inscrit ses appels dans le cadre de « la consécration des principes de démocratie, et en préservation du processus de transition démocratique ».

Le parti qui dit « avoir foi dans l’efficacité de l’action participative », souhaite « débloquer la crise politique, économique et sociale », tout en rejetant « la politique de passage en force et du fait accompli ».

Gnetnews