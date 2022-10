Tunisie : L’alliance Soumoud annonce renoncer dÃ©finitivement au soutien du projet de KaÃ¯s SaÃ¯ed

Tunisie : L’alliance Soumoud annonce renoncer définitivement au soutien du projet de Kaïs Saïed

L’alliance Soumoud annonce, ce lundi 10 Octobre, « le renoncement définitif à toute forme de soutien au processus imposé par le président de la république, d’une manière unilatérale, en vue d’instaurer un régime présidentialiste bâtard ».

La coalition affirme, dans un communiqué dont une copie est parvenue ce lundi à Gnetnews, son « attachement aux revendications populaires pour lesquelles ont milité les forces civiles et démocratiques tout au long de la dernière décennie, lesquelles portent sur le jugement des dispositifs de corruption, de terrorisme, ainsi que la réforme du système politique et électoral, en vue de l’instauration d’un Etat de droit garant de pluralisme, et d’alternance pacifique au pouvoir, ainsi que des droits et libertés, de manière à sauver l’économie nationale, à travers l’instauration d’un nouveau modèle de développement, créateur de richesses et garant de sa distribution équitable ».

Soumoud exprime son soutien « a tous les mouvements pacifiques rejetant le retour du dispositif de l’Islam politique et contrant le projet politique unilatéral, que le président cherche à imposer aux Tunisiens ».

L’alliance appelle les responsables nationaux et démocrates « à assumer leur responsabilité, et à jouer leur rôle historique, en rejetant toutes les dérives qui sont de nature à menacer l’intérêt suprême de la nation ».

Elle appelle les femmes, jeunes et compétences de la Tunisie, ainsi que l’ensemble du peuple « à défendre leurs droits constitutionnels, notamment le droit à des élections législatives démocratiques, équitables et justes ».

