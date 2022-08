Tunisie : Mohamed Taher Ben Achour, son savoir encyclopÃ©dique a franchi les frontiÃ¨res !

Tunisie : Mohamed Taher Ben Achour, son savoir encyclopédique a franchi les frontières !

L’ambassade d’Indonésie en Tunisie a célébré mardi soir le théologien et érudit Mohamed Tahar Ben Achour, lors d’une cérémonie à laquelle, elle a convié les membres de sa famille, des cheikhs de la mosquée Zitouna, d’anciens ministres des Affaires religieuses, et des étudiants indonésiens en théologie, inscrits à l’université Zitouna.

Cette cérémonie est organisée après un demi-siècle de la mort de l’islamologue Mohamed Taher Ben Achour, (1879/ 1973), correspondant au 12 août, a souligné l’ambassadeur d’Indonésie à Tunis, Zuhairi Misrawi, dans une allocution à l’ouverture de cet évènement.

Le diplomate a mis l’accent sur la place dont bénéficie le théologien, ses livres et ses exégèses en Indonésie, notamment auprès des étudiants en sciences religieuses, dans la mesure où ses idées, et opinions réformatrices ont franchi les frontières de la Tunisie pour atteindre les points les plus reculés de la planète et les pays musulmans, rapporte la TAP dans un compte rendu de cette cérémonie.

« La commémoration de la disparition du cheikh réformateur n’est pas une occasion pour s’arrêter à la position scientifique et sociale de l’homme uniquement, mais de s’intéresser aussi à ses travaux en matière de renouveau de la pensée religieuse, d’explication de la méthodologie du discours religieux, et sa manière de façonner les contours d’un Islam ouvert et renouvelé, tout en menant une expérience procédant des finalités, dans la compréhension et l’explication du texte religieux », a-t-il expliqué.

L’universitaire et juriste Rafaâ Ben Achour a parlé du Cheikh, au nom de la famille, affirmant qu’il était « l’exemple du réformateur ayant consacré sa vie pour servir la science, à l’aide de la plume, du verbe, de la profondeur de pensée et la clarté de l’argumentation ».

Le cheikh érudit se distinguait par « son intelligence, son génie, et sa perspicacité, et était connu pour sa connaissance encyclopédique des sciences du Coran, du hadith (parole prophétique), de la Sîra (biographie) du prophète , de la poésie, de la rhétorique, de la sociologie, de l’éducation et de l’enseignement… » Il a publié des dizaines de livres dans l’interprétation, le hadiths (dits du prophète), la grammaire, la poésie, etc, a-t-il rappelé.

« Le Cheikh érudit Tahar Ben Achour était l’exemple du juste-milieu, de la modération, et est un exemple du réformateur accompli qui ne néglige aucun aspect de la vie ou une catégorie sociale », a abondé l’Imam prédicateur à la mosquée, Malek Ibh Anas de Carthage, Afif Sbabti.

« Le défunt théologien s’est intéressé à la réforme politique, à la femme, à la réforme législative. Comme il a développé la science des finalités علم المقاصد pour comprendre la charia », a-t-il ajouté.

« Ses écrits faisaient figure d’un projet civilisationnel pour bâtir une société en phase avec l’époque dans laquelle, il vit », a-t-il conclu.

Gnetnews