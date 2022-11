Tunisie : L’ambassadeur du Cameroun appelle Ã  une liaison aÃ©rienne directe entre Tunis et YaoundÃ© ou Douala

Tunisie : L’ambassadeur du Cameroun appelle à une liaison aérienne directe entre Tunis et Yaoundé ou Douala

L’ambassadeur du Cameroun en Tunisie, Samuel DJOBO, a appelé à ouvrir une liaison aérienne directe entre la Tunisie et le Cameroun, avec Yaoundé ou Douala.

Lors d’une rencontre hier, mardi 08 novembre 2022, avec la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi, il a, également, suggéré le lancement d’une ligne maritime entre les deux pays, « un projet qui contribuera à renforcer les relations bilatérales, et à faciliter le transport des personnes et des marchandises ».

Le diplomate camerounais a salué « les avancées réalisées par la Tunisie dans de nombreux domaines, et la réputation dont jouit notre pays, notamment, dans le secteur des services sanitaires », appelant les parties tunisiennes à investir au Cameroun dans ce domaine.

Il a valorisé la présence des entreprises tunisiennes au Cameroun, ainsi que d’un bureau de promotion des exportations à Douala.

La ministre du Commerce a évoqué « les perspectives existantes au niveau continental entre les deux pays, et la nécessité de la conjugaison des efforts en vue de consolider ces relations, et de relancer les échanges commerciaux, le partenariat, et l’intégration entre les pays africains dans tous les domaines, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que l’initiative du secrétariat général pour la région, en vue d’un commerce ciblé ».

La ministre a mis l’accent sur « l’importance d’une participation réciproque aux foires qui se tiennent en Tunisie et au Cameroun, en vue de faire connaitre davantage les produits des deux pays, notamment l’huile d’olive, et les dattes tunisiennes, reconnues sur le plan international, en accordant une importance aux investissements communs.

Les deux parties ont échangé les points de vue sur les réalités et perspectives des relations économiques tuniso-camerounaises, ainsi que les possibilités et perspectives entre les deux pays en matière de commerce et d’investissement.

Gnetnews