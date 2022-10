Tunisie : L’ambassadeur espagnol fait une visite d’adieu Ã  KaÃ¯s SaÃ¯ed, Ã  l’occasion de la fin de sa mission

Tunisie : L’ambassadeur espagnol fait une visite d’adieu à Kaïs Saïed, à l’occasion de la fin de sa mission

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 25 Octobre 2022 à Carthage, l’ambassadeur d’Espagne à Tunis, Guillermo Ardizone Garcia, à l’occasion de la fin de ses missions en Tunisie.

Le chef de l’Etat a passé en revue les liens d’amitié historique entre la Tunisie et l’Espagne, affirmant la détermination de notre pays à développer davantage ses relations de partenariat sur les plans bilatéral et européen, rapporte un communiqué de la présidence.

La Tunisie est, également, résolue à réunir les conditions appropriées en vue d’impulser les opportunités de coopération, notamment dans les domaines économique, commercial et culturel, et autres secteurs d’intérêt commun.

Le diplomate ibérique a présenté ses remerciements pour le soutien dont il a fait l’objet tout au long de sa mission en Tunisie, réitérant que son pays considère le nôtre parmi les plus importants partenaires dans la région méditerranéenne, et est disposé à se tenir à ses côtés et à le soutenir.

Guillermo Ardizone Garcia était auparavant, reçu par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Gnetnews