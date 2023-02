Tunisie : L’amélioration des conditions de détention préventive au centre d’une rencontre entre le ministre de l’Intérieur et une délégation du CICR

Les domaines de coopération entre le Comité international de la Croix rouge, et le ministère de l’Intérieur, ont été au centre, hier mardi 31 janvier, d’une rencontre entre le ministre, Taoufik Charfeddine et des responsables du bureau du CICR à Tunis, en l’occurrence, Rania Machlab, Rym Assal et Johanna Lofarjine, respectivement, cheffe du bureau, directrice de la communication et de la prévention, et présidente des opérations.

« Cette rencontre était une occasion pour évoquer les champs de coopération fructueuse avec le CICR, qui s’appuie sur des cadres de référence, et s’est poursuivie pendant des années, selon une approche participative », indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministère ajoute, « avoir œuvré en permanence, à s’ouvrir et à traiter avec un esprit positif toutes les organisations habilitées à se rendre dans les centres de détention préventive, et interagi avec les recommandations visant à faire bénéficier les prévenus de tous les droits et garanties, dans le cadre de la loi ».

Le ministère dit également « s’être attelé à améliorer les conditions de garde à vue, à consacrer les nobles valeurs humaines, à travers l’amélioration de l’infrastructure, des moyens de travail et de formation, la consolidation des aptitudes des fonctionnaires, chargés de l’application de la loi, dans le cadre de la consécration des garanties juridiques » accordées aux personnes concernées.

Il a été aussi question de « la consolidation des relations de coopération et de partenariat entre le ministère de l’Intérieur et le Comité international de la Croix rouge, qui s’est traduite, par l’approbation par le ministre à l’occasion du 10 décembre, journée internationale des droits de l’Homme, de trois documents de référence, à travers lesquels, l’accent a été mis sur la nécessaire application de la loi, et la protection des personnes et de la société, dans le cadre du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantis par la constitution, les traités internationaux, et la législation en vigueur ».

Lesdits documents portent sur « le guide d’application des dispositions de la loi n’° 05, du 16 février 2016, amendant et complétant le code des procédures pénales », « le guide des bonnes pratiques des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi en matière de détention préventive », et « l’affiche des garanties consenties aux personnes placées en détention préventive ».

Ces documents sont le fruit d’une action conjointe entre le ministère de l’Intérieur et le bureau du CICR à Tunis, en vue « d’améliorer les conditions de détention préventive, de consolider les garanties et droits du prévenu, (…) et de consacrer, in fine, la culture des droits de l’homme et des libertés publiques ».

La rencontre a, par ailleurs, porté sur des questions d’intérêt commun, avec un échange des points de vue, là-dessus, selon la même source.

