Tunisie : Lancement d’un numéro pour dénoncer les dépassements douaniers

La direction générale de la douane porte à la connaissance des citoyens qu’un numéro est d’ores et déjà lancé pour joindre ses services, et dénoncer les dépassements douaniers.

Les services de la direction générale de la douane pourraient ainsi, être joints sur le 1819, pour livrer des informations qui sont de nature à contribuer à révéler les de tels dépassements.

La DGD rappelle les différents canaux de communication et plateformes numériques mises en place à cet effet dont

son adresse électronique : dgd.dg@douane.gov.tn

Le service : « nous répondons à vos questions » sur le portail : https://www.douane.gov.tn.

Le numéro vert de la DGD : 80103066

Ou la rubrique contact sur le même portail faisant mention de toutes les coordonnées, numéros de téléphone, et adresses de l’ensemble des services centraux et régionaux de la douane tunisienne, ainsi que les numéros de l’interlocuteur unique, des services d’accueil, d’orientation, du bureau d’ordre, de la cellule de vigilance et de contact, etc.

