Tunisie : Lancement de la carte de paiement électronique, e-houwiya

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a présidé samedi, le lancement de la carte de paiement électronique, e-houwiya, laquelle est liée au Mobile-ID.

La carte de paiement e-houwiya est une carte de paiement, liée au portefeuille électronique sur le portail du citoyen, e-bawaba.tn.

Elle permet aux citoyens d’effectuer les opérations de paiement et de retrait, d’une manière sûre, et facilite les transactions financières.

La carte de paiement électronique, e-houwiya, pourrait être obtenue dans différentes régions de la république, sans prendre la peine de se déplacer. La carte est envoyée à son destinataire sur l’adresse qu’il aura introduite sur le portail e-bawaba.tn, via une lettre recommandée.

Le titulaire de la carte procède à son activation, dans l’espace « Portefeuille électronique« du portail du citoyen, en faisant entrer le code secret composée de 08 chiffres, qui lui sera adressé en même temps.

La carte électronique permet le paiement des services en ligne sur e-bawaba.tn, le paiement sur le téléphone portable via l’USSD, avec tous les opérateurs Télécom, et via les smartphones ; et le retrait à partir des distributeurs de billets bancaires (DAB) et postaux.

Cette carte donne l’accès aux services proposés par l’application numérique, , D17, de la poste tunisienne (transfert de fonds, paiement des factures, chargement des lignes des téléphones portables, paiement des factures, etc.).

Gnetnews