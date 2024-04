Tunisie : Lancement du guide des parents pour l’intégration des enfants autistes

La ministre de la Femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a déclaré que le guide des parents pour l’intégration des enfants autistes, œuvre à faire prendre conscience et à faire connaitre les troubles de l’autisme.

Il présente les meilleures pratiques aux parents afin de les aider à gérer, au quotidien, leurs enfants, ainsi que des conseils aidant le parent à développer les aptitudes de son enfant, et à en appuyer l’autonomie.

Intervenue à une cérémonie du lancement de ce guide, aux côtés du ministre de la santé, la ministre a indiqué que des spots de sensibilisation sur l’autisme ont été produits par le centre national de l’Informatique destiné à l’enfant.

Elle a, par ailleurs, rappelé qu’une circulaire conjointe était signée en septembre 2022, avec le ministère de la Santé, fixant les conditions d’admission des enfants autistes dans les établissements préscolaires, avec la consolidation du partenariat avec l’association tunisienne de psychiatrie des enfants et adolescents, pour réaliser le guide de l’enseignant et le rôle des parents, évoquant une conjugaison des efforts et une action participative entre les parties prenantes pour garantir l’accompagnement des enfants autistes.

La ministre a annoncé le doublement de enfants bénéficiaires du programme de 295 enfants au début de l’année scolaire 2022 – 2023 à plus de 600 enfants actuellement, et la hausse des jardins d’enfants inscrits au programme de 303 structures en 2022 à 475 en 2024.

