Tunisie : L’ANME planche sur le développement du marché de l’éclairage tunisien

L’Agence nationale de Maîtrise de l’Energie (ANME) a organisé ce mardi 24 janvier 2023 à Tunis, une réunion du comité de pilotage du projet du développement du marché de l’éclairage tunisien, vers des techniques à haute capacité énergétique, financé par le fonds pour l’environnement mondial, en collaboration avec le programme des Nations-Unies pour l’environnement.

Ce projet vise une transition rapide vers des techniques d’éclairage à haute capacité énergétique, et comprend quatre composantes :

*Les mécanismes organisationnels, dont l’étiquetage énergétique des ampoules et des appareils d’éclairage ;

*Les politiques de soutien au marché de l’éclairage à travers des achats groupés des ampoules économiques ;

*Renforcement du contrôle du marché de l’éclairage ;

*Gestion saine en termes environnemental, des équipements d’éclairage.

Les réalisations déjà accomplies, dans le cadre de ce projet, ainsi que les critères devant être appliqués aux ampoules commercialisés sur le marché tunisien, et les actions prévues lors de la prochaine période ont été présentés lors de cette réunion, indique l’ANME dans un communiqué, paru sur sa page officielle.

Ont participé à cette réunion des représentants des ministères, et autres parties prenantes, notamment les ministères des Finances, du Commerce, de l’Environnement, de l’Industrie, de l’Economie, de l’Intérieur, la STEG, l’agence nationale de gestion des déchets, le centre technique des industries mécaniques, l’organisation de défense du consommateur (ODC), et la fédération nationale des industries électriques et électroniques. Outre les membres du comité de pilotage composé de cadres de l’agence et d’experts internationaux.

Gnetnews