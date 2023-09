Tunisie : L’appui du programme « d’Amen social », la lutte contre la pauvreté…au centre d’une rencontre entre Malek Zahi et Arnaud Peral

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, s’est entretenu hier, lundi 04 septembre 2023, avec le Coordonnateur résident des Nations-Unis à Tunis, Arnaud Peral.

Les programmes et projets de coopération entre le ministère des Affaires sociales et les agences onusiennes ont été passés en revue, s’agissant, notamment, de l’appui du programme « d’Amen social », de la protection sociale, de la lutte contre la pauvreté et du dialogue social.

Zahi a évoqué les priorités du ministère pendant cette étape, notamment les programmes visant à réduire les taux de pauvreté et d’analphabétisme. Il s’agit aussi d’œuvrer à l’insertion de la jeunesse, et à l’emploi des personnes handicapées, a-t-il dit, évoquant l’importance du programme d’autonomisation économique en matière de création de sources de revenu pour les familles démunies, le but étant de les sortir du cercle de l’indigence.

Le ministre a, également, évoqué « les fondements de l’approche tunisienne en matière de promotion des personnes porteuses d’un handicap, et leur protection ».

Le Coordonnateur résident des Nations-Unis à Tunis a valorisé les programmes visant l’insertion sociale et économique des handicapés.

Arnaud Peral a exprimé les dispositions des Nations-Unies, à consolider ces programmes, notamment dans le cadre du fonds de l’emploi et de la jeunesse, créé en juin 2023 en Tunisie, lequel vise la création d’opportunités d’emploi, particulièrement, au profit des jeunes.

