Tunisie : L’armÃ©e est le bouclier de la patrie et contribue Ã  prÃ©server la paix civile (SaÃ¯ed)

Tunisie : L’armée est le bouclier de la patrie et contribue à préserver la paix civile (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a rendu, ce vendredi 24 Juin 2022, un vibrant hommage à l’armée nationale, pour les efforts qu’elle accomplit nuit et jour pour préserver l’invulnérabilité et l’inviolabilité de la patrie.

Dans un discours prononcé à Carthage, à l’occasion du 66ème anniversaire de la création de l’armée nationale, le chef de l’Etat a loué « l’abnégation, le don de soi et la volonté solide et invincible des forces armées d’affronter tous les types de défis, et de surmonter tous les types d’obstacles ».

Le chef suprême des forces armées a loué la capacité d’adaptation et de promptitude de l’armée dans un monde marqué par des fléaux et des défis nouveaux.

Face au terrorisme, ce fléau mondial et transnational, « l’armée est parvenue à assimiler tous les savoirs de l’époque, et développer les armes grâce à ses propres compétences, pour pallier les insuffisances, avec une volonté solide, sans hésitations, ni abattement », a-t-il souligné.

Kaïs Saïed a salué les efforts accomplis par l’armée pendant la pandémie du Coronavirus, et sa contribution valeureuse à la campagne nationale de vaccination.

« L’armée s’est rendue dans toutes les régions, dans les plaines, les montagnes, les milieux ruraux, les cités et autres pour vacciner les citoyens. Comme, elle a installé des hôpitaux de campagnes dans les régions qui sont dépourvues d’infrastructure et d’équipements sanitaires ».

L’armée a mis en place un hôpital de campagne au sud tunisien, en un laps de temps court, sous un soleil de plomb. « Nous étions dans une course contre la montre et nous l’avions gagné, » s’est-il réjoui.

Saïed n’a pas, par ailleurs, tari d’éloges sur l’aviation tunisienne pour ses efforts d’évacuer les Tunisiens bloqués dans différents pays du monde pendant la crise sanitaire. « Nos aigles du ciel ont parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour venir à la rescousse des Tunisiens, et les ramener au bercail », a-t-il souligné.

« Les forces armées contribuent à préserver la paix civile à l’intérieur, comme elles participent aux forces onusiennes de maintien de la paix dans plusieurs régions du monde, et font l’objet, à cet effet, de louanges pour leur dévouement et leur exemplarité ».

« L’armée nationale est le bouclier de la patrie, elle accomplit pleinement son devoir, et s’acquitte, convenablement, de sa responsabilité, nonobstant les douleurs et quelque intenses soient-elles », a-t-il ajouté.

Kaïs Saïed a affirmé avoir honoré son engagement, qu’il a fait en 2013, en signant le décret-loi portant création de la fondation Fida.

« Grâce à cette réalisation, les martyrs de l’armée, tant qu’ils ont des ayants droits à charge, continuent à bénéficier de l’échelonnement professionnel, des indemnités et autres avantages, on dirait qu’ils étaient en vie. Idem pour les blessés, victimes d’une invalidité des suites de leur mission, ils auront leur salaire, et tous les avantages, comme s’ils étaient encore en activité », a-t-il expliqué.

Au terme de cette cérémonie, le chef de l’Etat a décoré les soldat et hauts chefs militaires, et a reçu le flambeau du 66ème anniversaire de la création de l’armée.

Gnetnews