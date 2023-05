Tunisie : L’armée nationale et son homologue US participent à l’exercice militaire conjoint « le lion africain 23 »

Des membres des forces armées tunisiennes et leurs homologues de l’armée américaine, participent pour la 3ème fois consécutive du 08 au 31 Mai à l’exercice militaire conjoint « le lion africain 23 », et ce en collaboration avec le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom).

Cet exercice sera mené au champ de tirs de Ben Ghilouf, en face des côtes de Gabès, avec la participation d’unités militaires des trois armées, ainsi que de la santé militaire et d’autres structures de l’institution militaire réparties sur les différentes étapes de l’exercice, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Cet exercice compte une partie théorique, et d’autres pratiques ainsi que des entrainements conjoints et des opérations militaires maritimes et aériennes, et ce pour consolider les capacités opérationnelles et de combat, et contrer le crime transfrontalier, échanger les expériences en matière de planification opérationnelle conjointe entre différentes forces, outre les interventions médicales et la sécurité cybernétique.

Gnetnews