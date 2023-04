Tunisie : « L’Assemblée a une immense responsabilité pour être à la hauteur des aspirations du peuple » (Bouderbela)

Le président de l’ARP, Ibrahim Bouderbela, a souhaité, ce mardi 25 avril, que « l’assemblée opère le tournant qualitatif attendu par le peuple, particulièrement via l’accomplissement de sa fonction législative, dans l’attente de la formation de l’Assemblée des régions et districts, et l’organisation des rapports entre les deux assemblées, au service de l’intérêt suprême de la patrie, et en préparation d’un avenir prospère pour le pays ».

Lors d’une allocution au début de la plénière, où il a présenté ses vœux aux députés à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, Bouderbela a réitéré « l’immense responsabilité dévolue à l’Assemblée, qui devra faire de son mieux pour être à la hauteur des aspirations de l’ensemble des Tunisiens ».

Il s’est dit persuadé que le parlement « allait œuvrer à aplanir toutes les difficultés pour parvenir aux objectifs escomptés, et faire réussir ses travaux, notamment à travers l’accélération de l’examen et de l’adoption du règlement intérieur ».

L’Assemblée des représentants du peuple avait repris, ce matin, l’examen du projet du règlement intérieur, article par article.

