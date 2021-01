Tunisie : Lâ€™AssemblÃ©e condamne la violence verbale des dÃ©putÃ©s du bloc dÃ©mocratique, contre ceux de la coalition de la dignitÃ©

Tunisie : L’Assemblée condamne la violence verbale des députés du bloc démocratique, contre ceux de la coalition de la dignité

La présidence du parlement est revenue hier dans la soirée sur « les évènements déplorables » dont l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) était le théâtre, le 07 décembre 2020″.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, la présidence de l’ARP condamne avec « fermeté », « ce qui a émané des deux députés du bloc démocratique, Anouar Ben Chahed, et Mounira Ayari, en termes de violence verbale claire, contre nombre de députés du bloc de la coalition de la dignité ».

La présidence de l’Assemblée appelle « à ce que cela ne se reproduise plus », en exhortant les députés « à respecter le règlement intérieur, et à s’en tenir aux principes de l’action parlementaire respectable, et son haut sens de l’éthique ».

« Cette condamnation intervient en se référant au rapport de l’équipe d’enquête, dont la formation a été ordonnée par le président de l’Assemblée, en vue de délimiter les responsabilités, sur la base des enregistrements et témoignages », souligne le communiqué publié dans la foulée de la plénière de vote de confiance ; le deuxième autour des évènements du 07 décembre.

Le premier paru le 15 janvier, avait donné gain de cause au camp adverse, en condamnant la violence, commise le 07 décembre dernier contre les députés Anoaur Chahed, Samia Abou, et Amal Saidi, suite à quoi des députés du bloc démocratique ont levé la grève de la faim, qu’ils avaient décidée, en protestation contre ces mêmes évènements.

Gnetnews